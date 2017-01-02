Представитель Трампа заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к кибератакам

Разведка США не располагает информацией о причастности России к кибератакам, якобы повлиявшим на исход президентских выборов в Соединенных штатах, заявил в представитель переходной команды Дональда Трампа Шон Спайсер.

По его словам, нет абсолютно никаких доказательств того, что Россия действительно оказала таким образом влияние на ход выборов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в организации Россией кибератак на серверы Национального комитета Демократической партии. Он также сообщил, что обладает некоей информацией, касающейся указанного кибервзлома, пообещав вскоре поделиться ею с общественностью.

Вашингтон расширил санкции против РФ в связи с якобы кибератаками и вмешательством в президентские выборы. Под ограничения попали спецслужбы РФ и ряд частных лиц. Кроме того, американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов, сообщает «Интерфакс».