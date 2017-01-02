Представитель Трампа заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к кибератакам

Разведка США не располагает информацией о причастности России к кибератакам, якобы повлиявшим на исход президентских выборов в Соединенных штатах, заявил в представитель переходной команды Дональда Трампа Шон Спайсер.

По его словам, нет абсолютно никаких доказательств того, что Россия действительно оказала таким образом влияние на ход выборов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в организации Россией кибератак на серверы Национального комитета Демократической партии. Он также сообщил, что обладает некоей информацией, касающейся указанного кибервзлома, пообещав вскоре поделиться ею с общественностью.

Вашингтон расширил санкции против РФ в связи с якобы кибератаками и вмешательством в президентские выборы. Под ограничения попали спецслужбы РФ и ряд частных лиц. Кроме того, американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость В Литве готовят партизан на случай «российской оккупации»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО