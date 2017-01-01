Представитель Трампа усомнился в соразмерности действий США в отношении России

Представитель команды победившего на выборах в США Дональда Трампа Шон Спайсер, которому прочат должность пресс-секретаря Белого дома, усомнился в том, что нынешняя администрация Вашингтона соразмерно ответила на якобы совершенные Россией хакерские нападения на электронные системы американских политических организаций.

- Один из вопросов, которые мы себе задаем: зачем нужна реакция такого масштаба? Неужели такой ответ соразмерен предпринятым действиям? - цитирует Спайсера ТАСС со ссылкой на эфир телеканала ABC.

- Есть вопрос насчет того, является ли это политическим возмездием, а не дипломатическим ответом, - указал Спайсер.

Он напомнил о кибератаках, совершенных в 2015 году на компьютеры сотрудников американского правительства, в которых Вашингтон обвинил Пекин.

- Китай завладел миллионами документов, секретными данными, касающихся таких людей, как я, которые когда-либо работали в правительстве, - заявил помощник Трампа, по версии которого администрация США после этого не приняла достаточных ответных мер.

Спайсер также подтвердил, что Трамп на следующей неделе намерен встретиться с представителями американского разведсообщества, которые проведут для него брифинг по поводу ситуации с кибератаками.

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Места: Россия, США
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