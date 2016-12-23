Представитель Трампа пояснил его высказывание о ядерном потенциале США
Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер прокомментировал его слова о необходимости наращивания США ядерного потенциала.
Миллер заявил, что Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и необходимость предотвратить это, передает Reuters. Особенно среди террористических организаций и нестабильных режимов-изгоев, пояснил он.
Об усилении и расширении возможностей США в сфере ядерных вооружений Трамп написал накануне в своем Twitter. При этом никак не развил и не уточнил свое высказывание. Ранее он говорил, что в качестве президента США готов к разоружению, но не намерен начинать этот процесс.
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