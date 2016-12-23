Представитель Трампа пояснил его высказывание о ядерном потенциале США

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер прокомментировал его слова о необходимости наращивания США ядерного потенциала.

Миллер заявил, что Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и необходимость предотвратить это, передает Reuters. Особенно среди террористических организаций и нестабильных режимов-изгоев, пояснил он.

Об усилении и расширении возможностей США в сфере ядерных вооружений Трамп написал накануне в своем Twitter. При этом никак не развил и не уточнил свое высказывание. Ранее он говорил, что в качестве президента США готов к разоружению, но не намерен начинать этот процесс.