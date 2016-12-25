Представитель Трампа отказался занять пост в Белом доме

Официальный представитель избранного президента США Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме из-за желания уделять семье больше времени.

По словам чиновника, в следующем месяце у него должен родиться второй ребенок.

- Это не подходящее время для того, чтобы занять новый пост, требующий настолько больших затрат сил, как пост директора по коммуникациям Белого дома, — приводит «РИА Новости» слова Миллера.

По данным источника Politico, Дональд Трамп уже в курсе решения, принятого Миллером. Пост директора по коммуникациям займет представитель Республиканского национального комитета Шон Спайсер.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября. Он вступит в должность 8 января 2017 года.