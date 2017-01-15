Представитель Трампа опроверг сообщения о его встрече с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп не намерен в ближайшее время встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам представителя Трампа, сообщения о якобы планируемой встрече являются «стопроцентной ложью», передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Накануне издание The Sunday Times сообщило, что Трамп вскоре после своей инаугурации 20 января собирается встретиться с Путины в Рейкьявике. По информации исландских СМИ, глава МИД страны Гудлейгур Тор Тордарсон выразил готовность помочь в организации этой встречи.
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