Представитель Трампа опроверг сообщения о его встрече с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп не намерен в ближайшее время встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам представителя Трампа, сообщения о якобы планируемой встрече являются «стопроцентной ложью», передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Накануне издание The Sunday Times сообщило, что Трамп вскоре после своей инаугурации 20 января собирается встретиться с Путины в Рейкьявике. По информации исландских СМИ, глава МИД страны Гудлейгур Тор Тордарсон выразил готовность помочь в организации этой встречи.