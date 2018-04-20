Представитель ООН развал удары США по Сирии бесполезными

Удары, которые США совместно с Великобританией и Францией нанесли на прошлой неделе по Сирии, не способствовали урегулированию ситуации в стране. Об этом заявил спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура.

По его словам, это «не помогло ни Астане, ни Сочи, ни Женеве». Де Мистура также отметил, что получил поручение от главы всемирной организации нарастить усилия, направленные на снижение градуса напряженности в сирийском конфликте, сообщает ТАСС.

США и их союзники нанесли удар в ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума, обвинив правительственные войска Сирии в применении отравляющих веществ против населения страны. Дамаск эти обвинения отверг, а Россия утверждает, что химатака была инсценирована с целью оправдания военного вмешательства в ситуацию в Сирии.