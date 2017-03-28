Представитель РАМН назвала сроки окончания эпидемии гриппа

В России продолжается эпидемия гриппа. По словам замдиректора по клинической и научной работе НИИ гриппа РАМН, доктора медицинских наук Тамары Сологуб, в ближайшее время ее окончания ожидать не следует.

Нынешнюю эпидемию она назвала «нудной, медленной и длительной». В интервью НСН Сологуб предупредила, что эпидемия продлится еще, по крайней мере, в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе число госпитализированных с гриппом увеличилось на 14%.