Представитель РАМН назвала сроки окончания эпидемии гриппа
В России продолжается эпидемия гриппа. По словам замдиректора по клинической и научной работе НИИ гриппа РАМН, доктора медицинских наук Тамары Сологуб, в ближайшее время ее окончания ожидать не следует.
Нынешнюю эпидемию она назвала «нудной, медленной и длительной». В интервью НСН Сологуб предупредила, что эпидемия продлится еще, по крайней мере, в течение нескольких недель.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе число госпитализированных с гриппом увеличилось на 14%.
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