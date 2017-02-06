Представитель ОБСЕ раскрыл причины активизации боевых действий в Донбассе
Наличие тяжелых вооружений вблизи разделительной линии, а также расположение позиций ВСУ и ополченцев ДНР спровоцировало очередное обострение обстановки, заявил представитель спецмиссии ОБСЕ на Украине.
«Главная причина эскалации — это то, что войска обеих сторон стоят очень близко друг к другу на этом участке», - цитирует сайт радиостанции BFM интервью замглавы спецмиссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга изданию «Украинская правда».
Еще одной причиной обострения, по его словам, является то, «что тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения в нарушение минских соглашений, хотя должно быть отведено гораздо дальше».
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