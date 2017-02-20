Представитель Кремля ответил журналистам на вопрос о плане отмены санкций

Руководство страны не было посвящено ни в детали появления какого-либо стороннего плана по ситуации с Крымом и Донбассом, ни тем более в детали такого плана, заявил Дмитрий Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов ответил, что Кремлю ничего не известно о некоем плане урегулирования взаимоотношений России и Запада по вопросам Крыма и внутриукраинского конфликта, передает РИА Новости.

Указанные выше предложения по нормализации отношений между Украиной и Россией и по снятию санкций с РФ в начале февраля передали в офис Майкла Флинна, - экс-помощника президента США Дональда Трампа, - юрист Трампа Майкл Коэн и партнер Трампа по бизнесу Феликс Сэтер. Разработал документ Андрей Артеменко, сообщали РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.