Представитель РФ избран в Комиссию международного права ООН

Глава Правового департамента МИД России Роман Колодкин вошел в состав Комиссии международного права ООН. Срок его полномочий составит пять лет.

Выборы в состав Комиссии проходили «в условиях острой конкуренции», рассказал «Интерфаксу» источник в постоянном представительстве России при ООН. Колодкину удалось набрать 149 голосов стран-членов сообщества из 193.

Наряду с ним в Комиссию были избраны еще 33 новых члена – представители США, Великобритании, Китая, Германия и других государств.

Комиссия является вспомогательным органом Генассамблеи ООН. В ее составе 34 юриста, специализирующихся на международном праве и выступающих в личном качестве, а не от лица соответствующих стран.