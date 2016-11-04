Представитель РФ избран в Комиссию международного права ООН
Глава Правового департамента МИД России Роман Колодкин вошел в состав Комиссии международного права ООН. Срок его полномочий составит пять лет.
Выборы в состав Комиссии проходили «в условиях острой конкуренции», рассказал «Интерфаксу» источник в постоянном представительстве России при ООН. Колодкину удалось набрать 149 голосов стран-членов сообщества из 193.
Наряду с ним в Комиссию были избраны еще 33 новых члена – представители США, Великобритании, Китая, Германия и других государств.
Комиссия является вспомогательным органом Генассамблеи ООН. В ее составе 34 юриста, специализирующихся на международном праве и выступающих в личном качестве, а не от лица соответствующих стран.
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