Представитель Генпрокуратуры РФ войдет в состав комиссии Интерпола

В состав комиссии Интерпола по контролю за файлами впервые избран представитель Генпрокуратуры России.

На эту должность претендовали граждане 12 стран, однако кандидатура россиянина победила на закрытом голосовании с сильным отрывом от других соперников, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

В задачи комиссии входит надзор за соблюдением устава и других нормативных документов Интерпола в ходе обработки персональных данных. Она дает заключения на проекты любых документов организации, касающихся распространения данных о лицах, объявленных в розыск. Кроме того, комиссия рассматривает обращения и жалобы частных лиц.