Представитель Генпрокуратуры РФ войдет в состав комиссии Интерпола
В состав комиссии Интерпола по контролю за файлами впервые избран представитель Генпрокуратуры России.
На эту должность претендовали граждане 12 стран, однако кандидатура россиянина победила на закрытом голосовании с сильным отрывом от других соперников, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.
В задачи комиссии входит надзор за соблюдением устава и других нормативных документов Интерпола в ходе обработки персональных данных. Она дает заключения на проекты любых документов организации, касающихся распространения данных о лицах, объявленных в розыск. Кроме того, комиссия рассматривает обращения и жалобы частных лиц.
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