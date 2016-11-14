Представитель бизнеса предложил отмечать день введения РФ продуктового эмбарго

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков выступил с идеей утверждения нового праздника – Дня патриотизма. Он предлагает отмечать его 6 августа – в этот день Россия ответила на западные санкции вводом продуктового эмбарго.

Янсуков направил предложение в Госдуму, а также разработал проект соответствующего закона, сообщает ТАСС. Он отметил, что политика импортозамещения сплотила предпринимателей и простых россиян вокруг идеи экономической независимости страны.

«Установление новой памятной даты 6 августа, то есть в день принятия указа президента России, позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление», - цитирует агентство пояснительную записку к законопроекту.

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