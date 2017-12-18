США представит ЕС список «нежелательных россиян»

США представят очередной список, в который внесут имена россиян, контакты с которыми не рекомендуются европейцам.

По данным источника газеты «Известия», против лиц, указанных в документе, санкции вводиться не будут, но появление их имен в списке даст понять странам Европы, что вести дела с этими людьми нежелательно

Список будет закрытым, он будет доступен лишь союзникам и партнерам США.

По некоторым данным, в «черный список» могут быть включены российские бизнесмены, общественные деятели и граждане России, имеющие государственные награды.

В свою очередь, Москва готова предпринять зеркальные меры на любой недружественный шаг со стороны Вашингтона.

Уточняется, что новые санкционные ограничения США против России могут быть оглашены в первые недели февраля 2018 года, сообщает «360».

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Теги:
Места: Россия, США
События: санкции
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