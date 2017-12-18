МОК представили олимпийскую форму хоккеистов РФ
Международному олимпийскому комитету представили новую форму российских хоккеистов, которые выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году под нейтральным флагом.
На новой форме олимпийской сборной России по хоккею нет российского флага и герба. Вместо символики России на форме изображен силуэт игрока с клюшкой.
По данным источников «Р-Спорт», майки будут пошиты из красной и белой ткани, на них будет надпись Olympic athlete from Russia («Спортсмен-олимпиец из России»).
По требованиям МОК, на костюмах и снарядах спортсменов не должно быть российской атрибутики, а сочетание цветов не должно напоминать российский триколор, сообщает Ura.ru.
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