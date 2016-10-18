США не представили доказательств участия хакеров РФ в атаках серверов госучреждений

Российская сторона так и не получила от Соединенных Штатов каких-либо доказательств того, что российские хакеры причастны к взлому серверов американских госучреждений, а также предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Ни разу, никаких данных, никаких паролей, ссылок не было. Ничего, - цитирует Захарову ТАСС.

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, «неспособность Вашингтона предоставить какие-либо доказательства свидетельствует о том, что обвинения направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию в рамках президентской предвыборной кампании».

Ранее на сайте WikiLeaks была опубликована похищенная неизвестными хакерами переписка членов предвыборного штаба Клинтон, в которой содержались компрометирующие документы о методах ведения предвыборной борьбы сторонников бывшей первой леди США.

Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймс Клэппер заявили, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия и пообещали ответить адекватно.

Российская сторона неоднократно отрицала причастность к взлому серверов государственных учреждений США.

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Места: Россия, США
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