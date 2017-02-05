СМИ предсказали отставку губернатора Пермского края
В Кремле принято решение о кадровой рокировке в руководстве Пермского края – в ближайшие дни там сменится глава региона.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин уйдет в отставку уже в понедельник, сообщает «РБК», ссылаясь на телеканал «Дождь». Решение об этом, как утверждают источники телеканала, принято в администрации президента России.
В качестве одной из причин отставки Басаргина, который возглавил Пермский край в 2012 году, источники назвали постоянные межэлитные конфликты в регионе, что не устраивает администрацию президента.
Кроме того, у краевых руководителей сложились «не лучшие» отношения с влиятельным в регионе вице-премьером Юрием Трутневым, отмечает телеканал.
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