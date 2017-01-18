Председатель ОБСЕ не дал прямого ответа на вопрос о посещении Донецка и Луганска

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, глава МИД Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц не дал прямого ответа на вопрос, намерен ли он после поездки на подконтрольную Киеву часть Донбасса посетить территории, которые находятся под контролем Донецка и Луганска.

- Я исхожу из того, что это была не последняя моя поездка в Восточную Украину, - цитирует Курца ТАСС.

Курц признал, что необходимо повышать эффективность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Донбасса.

- Прежде всего я думаю о расширении миссии наблюдателей на вечерние и ночные часы, чтобы улучшить ситуацию в целом. Мы постараемся также оснастить наших наблюдателей лучшими техническими средствами, чтобы миссия действительно работала 24 часа и обеспечивала максимум безопасности, в том числе для самих наблюдателей, - заявил глава ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Курц в начале января посетил Украину, побывав также в районе линии соприкосновения с украинской стороны.