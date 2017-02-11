Председатель Еврокомиссии отрицает свое выдвижение на второй срок

Председатель Европейской комиссии 62-летний Жан-Клод Юнкер рассказал, что не будет выдвигаться на этот пост второй раз.

Bild цитирует слова политика: «Я не буду баллотироваться снова».

В интервью немецкому изданию Deutschlandfunk Юнкер поднял вопрос выхода Великобритании из состава ЕС.

Юнкер занял пост главы Еврокомиссии 1 ноября 2014 года. Срок полномочий президента ЕК составляет пять лет.