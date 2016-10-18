МИД РФ предрек возникновение гуманитарной катастрофы в иракском Мосуле

Военная операция по освобождению от боевиков террористических организаций иракского города Мосул, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники, грозит вылиться в полномасштабную гуманитарную катастрофу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Там гуманитарная катастрофа надвигается полномасштабная. Кто-нибудь просчитывал, куда пойдут беженцы, в каком количестве, кто их сможет принять? – цитирует Захарову «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

По мнению главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, все разговоры о том, что российская армия якобы ведет огонь по мирному населению Сирии могли быть отвлекающим маневром, предваряющим действия коалиции в Ираке.

- То, что находится вокруг – это практически выжженная земля, и мы знаем, кем она выжжена. Кто возьмет на себя ответственность за то гражданское население, которое захочет просто покинуть эти места? – задала риторический вопрос Захарова.

Ранее аналогичную точку зрения высказал представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо.

- Операция может стать одной из крупнейших рукотворных катастроф за многие и многие годы, - заявил Геддо, подчеркнув, что в результате боев за освобождение Мосула более миллиона человек могут оказаться вынужденными переселенцами.

Спецоперация по освобождению Мосула началась в понедельник, 17 октября, о чем объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. В ней принимают участие около 30 тысяч бойцов правительственных войск и курдское ополчение.

Операция проходит при авиационной и наземной поддержке сил проамериканской международной коалиции. Как отметили в Пентагоне, операция предстоит сложная и займет определенное время.

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Места: Россия, США
События: терроризм
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