Два предприятия Ахметова в ЛНР и ДНР встали из-за блокады
Енакиевский металлургический завод и ПАО Краснодонуголь, принадлежащие украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, были вынуждены остановить работу из-за железнодорожной блокады между Донбассом и Украиной.
ПАО «Краснодонуголь», расположенный в Луганской области, занимается производством коксующего угля. Енакиевский металлургический завод в Донецкой области производит сталь.
На предприятиях рассказали, что радикалы перекрыли движение поездов на перегоне Ясиноватая – Скотоватая из-за чего ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможен, сообщает агентство Nation news.
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