Два предприятия Ахметова в ЛНР и ДНР встали из-за блокады

Енакиевский металлургический завод и ПАО Краснодонуголь, принадлежащие украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, были вынуждены остановить работу из-за железнодорожной блокады между Донбассом и Украиной.

ПАО «Краснодонуголь», расположенный в Луганской области, занимается производством коксующего угля. Енакиевский металлургический завод в Донецкой области производит сталь.

На предприятиях рассказали, что радикалы перекрыли движение поездов на перегоне Ясиноватая – Скотоватая из-за чего ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможен, сообщает агентство Nation news.