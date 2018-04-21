На предприятии Минобороны Украины задержан российский шпион

Служба безопасности Украины задержала в Киеве сотрудника одного из предприятий Минобороны из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», задержанный россиянин – полковник запаса Вооруженых сил Украины. По версии СБУ, мужчина был завербован сотрудником российской военной разведки в июле 2017 года во время поездки к родственникам в Россию.

За денежное вознаграждение он собирал сведения в сфере обороны Украины для передачи «российским кураторам», считают в СБУ. «Кураторов» интересовала информация по выполнению гособоронзаказа и разработке авиационных систем поиска беспилотников, которые используют украинские военные в Донбассе.

Подозреваемый хотел приобрести беспилотный летательный аппарат, чтобы затем передать его России. Позже мужчина планировал переехать в РФ, он уже оформил вид на жительство и перевел военную пенсию для получения на территории России.

Против россиянина заведено уголовное дело о государственной измене.

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