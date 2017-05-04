На предпринимателя завели дело за использование образа Родины-матери
УФАС Краснодарского края возбудило административное дело в отношении местного предпринимателя за использование образа Родины-матери в рекламных целях.
В пресс-службе ведомства пояснили, что предприниматель нарушил законодательство о рекламе, разместив упомянутый образ на магазине «Пивная СССР». Наряду с этим нарушением было признано размещение рекламы пива на фасаде и боковой стене здания.
«По данному факту 03.05.2017 г. в отношении индивидуального предпринимателя Краснодарским УФАС России возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ», - цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Ранее ЕР предлагала определить правовой статус символов Победы, чтобы предотвратить их использование в коммерческих целях.
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