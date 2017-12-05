Предпринимательница пообещала осчастливить россиян

Жительница Новосибирска Лариса Ренар намерена баллотироваться на пост президента России и хочет осчастливить всех соотечественников.

Ренар считает свою предвыборную программу уникальной. По мнению предпринимательницы, для ее реализации необходимо создать новую структуру – Министерство счастья, передает НСН.

По ее словам – люди являются главным ресурсом и ценностью России. Задачу государства Ренар видит в том, чтобы дать возможность каждому раскрыть свой потенциал.

Ранее о намерении участвовать в президентских выборах заявили Ксения Собчак, Екатерина Гордон и Ирина Волынец. Среди мужчин бороться за пост главы государства собираются Владимир Жириновский, Алексей навальный и Сергей Полонский.