Предположительные пособники ДАИШ с взрывным устройством задержаны в Самаре

На окраине Самары сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию двух граждан одной из республик центральной Азии, которые подозреваются в связях с ДАИШ (запрещенная в РФ организация). При аресте у них обнаружено взрывное устройство.

- Были задержаны двое мужчин — граждане одной из центральноазиатских республик. У них обнаружено взрывное устройство. Его тип и состав уточняются. Взрывное устройство было обезврежено, — цитирует РИА «Новости» представителя правоохранительных органов области.

По информации собеседника агентства, на данный момент двое мужчин задержаны, с ними работают оперативники. Решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: терроризм
Организации: ФСБ
Следующая новость Европарламент одобрил отмену визового режима для Украины и Грузии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО