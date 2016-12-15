Предположительные пособники ДАИШ с взрывным устройством задержаны в Самаре

На окраине Самары сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию двух граждан одной из республик центральной Азии, которые подозреваются в связях с ДАИШ (запрещенная в РФ организация). При аресте у них обнаружено взрывное устройство.

- Были задержаны двое мужчин — граждане одной из центральноазиатских республик. У них обнаружено взрывное устройство. Его тип и состав уточняются. Взрывное устройство было обезврежено, — цитирует РИА «Новости» представителя правоохранительных органов области.

По информации собеседника агентства, на данный момент двое мужчин задержаны, с ними работают оперативники. Решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.