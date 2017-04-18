Предполагаемый сообщник смертника Джалилова обжаловал свой арест

Один из предполагаемых сообщников смертника, совершившего теракт в петербургском метро, обжаловал свой арест.

Жалоба от Махамадюсуфа Мирзаалимова, задержанного 6 апреля в квартире на Товарищеском проспекте, поступила на рассмотрение 10 апреля. Пока что она зарегистрирована в Невском суде.

Отмечается, что по месту жительства предполагаемого террориста нашли готовую бомбу, все шестеро жильцов квартиры были арестованы. Мирзаалимов проживал в квартире с января 2017 года. Он и двое его соседей по квартире работали в «Суши Вок».

Еще один подозреваемый сообщник был задержан 17 апреля в Подмосковье.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Взрывчатка обладала мощностью примерно 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте и была начинена поражающими элементами. Жертвами теракта стали 15 человек, более 50 получили ранения, сообщает «Санкт-Петербург.ру».