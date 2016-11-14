Предполагаемого виновника ДТП в Москве задержали на двое суток
Предполагаемый виновник ДТП на юго-востоке столицы в порядке ст. 91 УПК РФ задержан на 48 часов.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ТАСС уточнили, что речь идет о 30-летнем уроженце Закавказья. По сведениям правоохранительных органов, он неоднократно попадался на нарушении ПДД.
По факту ДТП, произошедшего накануне на шоссе Энтузиастов, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 13 человек, в том числе 14-подросток. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.
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