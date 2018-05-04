ФСБ предотвратила теракты в Ярославле
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Ярославле пятерых членов запрещенной в России террористической группировки ДАИШ.
В ходе обыска силовики изъяли у них взрывные устройства и взрывчатку, оружие и боеприпасы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. В ФСБ отметили, что их деятельность по подготовке терактов координировалась из-за рубежа, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что силовики ликвидировали двоих лидеров экстремистской ячейки в Ставропольском крае.
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