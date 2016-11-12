ФСБ предотвратила готовившиеся в Москве и Петербурге теракты

ФСБ задержала группу выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в местах массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге.

- В результате проведенных 12 ноября оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Москве и Санкт–Петербурге задержано 10 террористов, — отмечается в сообщении.

По данным силовиков, в ходе проведенных мероприятий у преступников было обнаружено и изъято четыре самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Задержанные уже дают признательные показания о контактах с главарями международной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает «РИА Новости».

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