ФСБ предотвратила готовившиеся в Москве и Петербурге теракты
ФСБ задержала группу выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в местах массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге.
- В результате проведенных 12 ноября оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Москве и Санкт–Петербурге задержано 10 террористов, — отмечается в сообщении.
По данным силовиков, в ходе проведенных мероприятий у преступников было обнаружено и изъято четыре самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Задержанные уже дают признательные показания о контактах с главарями международной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает «РИА Новости».
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