США так и не предоставили МИД РФ информацию по кибератакам
Вашингтон не ответил на просьбы министра иностранных дел России Сергея Лаврова о выдаче информации по хакерским атакам.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, глава ведомства не единожды обращался к американской стороне с подобными запросами.
Однако ему не удалось добиться «практически ничего» даже после того, как США ввели в отношении России новые санкции в связи с кибератаками, сообщает агентство «Экономика сегодня».
Вашингтон неоднократно заявлял о попытках РФ вмешаться в процесс президентских выборов в США с помощью хакерских атак. В Москве эти обвинения опровергают.
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