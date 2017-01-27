США так и не предоставили МИД РФ информацию по кибератакам

Вашингтон не ответил на просьбы министра иностранных дел России Сергея Лаврова о выдаче информации по хакерским атакам.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, глава ведомства не единожды обращался к американской стороне с подобными запросами.

Однако ему не удалось добиться «практически ничего» даже после того, как США ввели в отношении России новые санкции в связи с кибератаками, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Вашингтон неоднократно заявлял о попытках РФ вмешаться в процесс президентских выборов в США с помощью хакерских атак. В Москве эти обвинения опровергают.