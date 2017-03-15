В НБУ предложили запретить российским банкам вывод капиталов из Украины

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает установить запрет в отношении «дочек» российских банков на вывод капиталов за пределы страны.

Замглавы регулятора Яков Смолий пояснил, что санкции будут распространяться на отделения Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ, БМ Банка и VS Bank.

Им будут запрещены любые операции в пользу материнских банков. В частности, предоставление межбанковских кредитов, депозитов, выплата дивидендов и другие операции.

По словам Смолия, цель санкций – сохранение финансовой стабильности Украины и полное выполнение указанными кредитными организациями обязательств перед клиентами НБУ, передает ТАСС.