В НБУ предложили запретить российским банкам вывод капиталов из Украины
Национальный банк Украины (НБУ) предлагает установить запрет в отношении «дочек» российских банков на вывод капиталов за пределы страны.
Замглавы регулятора Яков Смолий пояснил, что санкции будут распространяться на отделения Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ, БМ Банка и VS Bank.
Им будут запрещены любые операции в пользу материнских банков. В частности, предоставление межбанковских кредитов, депозитов, выплата дивидендов и другие операции.
По словам Смолия, цель санкций – сохранение финансовой стабильности Украины и полное выполнение указанными кредитными организациями обязательств перед клиентами НБУ, передает ТАСС.
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