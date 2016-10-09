В ФРГ предложили запретить автомобили с бензиновыми двигателями с 2030 года

Немецкие законодатели предлагают запретить с 2030 году эксплуатацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Эксперты скептически оценивают такие перспективы.

С инициативой выступили депутаты Федерального совета Германии. Они призвали Еврокомиссию пересмотреть существующие практики налогообложения и взимания сборов с автотранспорта в части стимулирования перехода к экологически нейтральному транспорту.

Сделано это должно быть так, считают германские законодатели, чтобы во всем Евросоюзе не позже 2030 года к эксплуатации допускались лишь автомобили, не выбрасывающие в атмосферу выхлопные газы, сообщает ТАСС.

Наблюдатели полагают, что реализация такого предложения немецких законодателей вряд ли возможно в краткосрочной перспективе из-за сильного влияния нефтяного лобби.

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