В ФРГ предложили запретить автомобили с бензиновыми двигателями с 2030 года

Немецкие законодатели предлагают запретить с 2030 году эксплуатацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Эксперты скептически оценивают такие перспективы.

С инициативой выступили депутаты Федерального совета Германии. Они призвали Еврокомиссию пересмотреть существующие практики налогообложения и взимания сборов с автотранспорта в части стимулирования перехода к экологически нейтральному транспорту.

Сделано это должно быть так, считают германские законодатели, чтобы во всем Евросоюзе не позже 2030 года к эксплуатации допускались лишь автомобили, не выбрасывающие в атмосферу выхлопные газы, сообщает ТАСС.

Наблюдатели полагают, что реализация такого предложения немецких законодателей вряд ли возможно в краткосрочной перспективе из-за сильного влияния нефтяного лобби.