В МВД предложили увеличить пошлины за выдачу документов
МВД России подготовило законопроект, который предусматривает существенное увеличение пошлины за выдачу биометрического загранпаспорта и водительских прав нового поколения.
В частности, пошлину за паспорт ведомство предлагает поднять с трех с половиной до пяти тысяч рублей. За выдачу загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет – с полутора до двух с половиной тысяч рублей. Получение прав обойдется водителям в три тысячи рублей вместо двух.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника. Предполагается, что реализация предложения МВД принесет в бюджет дополнительные несколько десятков миллиардов рублей.
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