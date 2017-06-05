В МВД предложили увеличить пошлины за выдачу документов

МВД России подготовило законопроект, который предусматривает существенное увеличение пошлины за выдачу биометрического загранпаспорта и водительских прав нового поколения.

В частности, пошлину за паспорт ведомство предлагает поднять с трех с половиной до пяти тысяч рублей. За выдачу загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет – с полутора до двух с половиной тысяч рублей. Получение прав обойдется водителям в три тысячи рублей вместо двух.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника. Предполагается, что реализация предложения МВД принесет в бюджет дополнительные несколько десятков миллиардов рублей.