В ЕР предложили усилить борьбу с «черной» водкой

В «Единой России» выступили за ужесточение политики в сфере регулирования оборота алкоголя.

Первый замруководителя фракции Виктор Пинский пояснил, что в настоящее время с прилавков магазинов исчезла «серая» водка – алкоголь заводского качества, но производимый и продаваемый без уплаты налогов. Однако большую опасность для россиян, по его словам, представляет «черная» водка – продукция сомнительного качества, которая производится кустарно и продается в магазинах, не имеющих лицензии, сообщает РИА «Новости».

«Это сегодня, пожалуй, самый опасный вариант для покупателей алкогольной продукции. Магазинов таких много и количество их практически не меняется», - сказал Пинский, сославшись на информацию из регионов. Он также назвал чудовищным количество россиян, гибнущих в результате отравлений некачественным алкоголем.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуянов, в свою очередь, подчеркнул, что проблема должна решаться на законодательном уровне. По его словам, ряд инициатив уже поступили на рассмотрение Госдумы.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, Единая Россия
Следующая новость Facebook заблокировал аккаунт «Звезды» после статьи о Гиви

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО