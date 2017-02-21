В ЕР предложили усилить борьбу с «черной» водкой

В «Единой России» выступили за ужесточение политики в сфере регулирования оборота алкоголя.

Первый замруководителя фракции Виктор Пинский пояснил, что в настоящее время с прилавков магазинов исчезла «серая» водка – алкоголь заводского качества, но производимый и продаваемый без уплаты налогов. Однако большую опасность для россиян, по его словам, представляет «черная» водка – продукция сомнительного качества, которая производится кустарно и продается в магазинах, не имеющих лицензии, сообщает РИА «Новости».

«Это сегодня, пожалуй, самый опасный вариант для покупателей алкогольной продукции. Магазинов таких много и количество их практически не меняется», - сказал Пинский, сославшись на информацию из регионов. Он также назвал чудовищным количество россиян, гибнущих в результате отравлений некачественным алкоголем.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуянов, в свою очередь, подчеркнул, что проблема должна решаться на законодательном уровне. По его словам, ряд инициатив уже поступили на рассмотрение Госдумы.