В МЭР предложили способ стимулировать работодателей налоговыми льготами
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил предоставлять работодателям, трудоустраивающим граждан с биржи труда, налоговые кредиты.
Такой кредит фактически является отсрочкой по взиманию налогов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».
Министр полагает, что введение данной льготы для работодателей будет способствовать повышению уровня производительности в стране.
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