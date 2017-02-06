В РАР предложили способ предотвращения массовых отравлений спиртным

В Росалкогольрегулировании (РАР) нашли способ избежать массовых отравлений контрафактной алкогольной продукцией.

В ведомстве предложили добавлять в весь производимый в стране метиловый спирт денатурат, вызывающий рвотный рефлекс при употреблении. По мнению ведомства. Это поможет избежать трагедий, подобных иркутской.

Предложение РАР было направлено в Минфин России еще в конце прошлого года, сообщает «Экономика сегодня».