В МЭР предложили создавать в России макрорегионы

Министерство экономического развития подготовило проект Стратегии пространственного развития России до 2030 года. Одним из основных его положений является создание «глобально конкурентоспособных макрорегионов, осуществляющих долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества».

Проект делает упор на развитие геостратегически важных территорий — Дальнего Востока, Арктической зоны, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь, сообщают «Известия».

Отмечается, что к разработке проекта ведомство побудили ряд причин, в числе которых отсутствие стабильного роста численности населения и неуклонное его старение, и сокращение экономически активной части населения и концентрация ее населения в крупнейших агломерациях страны.

Издание отмечает, что эксперты относятся к проекту скептически и называют «очень сырым».