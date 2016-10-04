В СНГ предложили составлять свои рейтинги вузов

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предлагает создавать свои рейтинги вузов в СНГ, сообщает «Национальная служба новостей».

Глава верхней палаты российского парламента напомнила о поставленной президентом России задаче, согласно которой к 2020 году не менее пяти отечественных университетов должны войти в сотню лучших согласно мировым рейтингам.

- Но на пространстве СНГ необходимы и свои национальные, наднациональные рейтинги вузов. Это будет способствовать повышению качества образования, поможет нашим университетам занять достойное место на международном рынке образовательных услуг. Очень важно также сохранять связи между выпускниками. Представляется интересной, например, идея проведения съезда выпускников Московского государственного университета, проживающих в странах СНГ. Необходимо создавать возможности для их общения, ведь это мощная интеллектуальная сила наших стран, - сказала Матвиенко.

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