США предложили России вернуться к практике консультаций по кибербезопасности

Выступая на конференции «Средиземноморье: Римский диалог» в столице Италии, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что со стороны США поступило предложение вернуться к идее проведения консультаций по кибербезопасности.

- Год назад мы официально через Генпрокуратуру обратились к Министерству юстиции США с предложением начать консультации по разработки совместных мер борьбы против киберпреступности. И в мае, и в июле этого года я напоминал госсекретарю Джону Керри, что мы направляли такого рода предложение и хотели бы дождаться какого-то ответа. Он сказал, что это очень хорошее предложение, он хотел бы обсудить его с Минюстом, но в итоге, обсудив его, сообщил мне, что они в этом не заинтересованы. И только сейчас они присылают на предложение вернуться к этой идее, что ж, мы готовы, — цитирует Лаврова РИА «Новости».

Как подчеркнул Лавров, одна из причин того, что Россия приняла решение о проведении этих консультаций заключается в том, что «американцы имеют практику похищать российских граждан в других странах, не уведомляя нас об этом, хотя они обязаны по Консульской конвенции, они добиваются их ареста под предлогом того, что те якобы совершают киберпреступления, а потом добиваются их экстрадиции в США. И мы тоже заинтересованы в расследовании таких случаев, и как раз в ноябре 2015 года мы предложили США эти консультации, еще до обвинения в кибератаках».