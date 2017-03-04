В США предложили разделять женщин и детей при незаконном пересечении границы с Мексикой
В Министерстве внутренней безопасности США предложили разделить женщин и детей, задержанных в ходе незаконного проникновения на американскую территорию Мексики.
Как сообщает агентство «Reuters», предложение ограничит женщин в попытках мигрировать в США с детьми. Власти смогут удерживать родителей, пока те оспаривают депортацию или ожидают решения по предоставлению убежища.
Дети в таких случаях будут находиться под опекой или передадутся на воспитание родственникам, проживающим в США.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении построить стену на границе с Мексикой, чтобы приостановить поток нелегалов.
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