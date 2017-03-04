В США предложили разделять женщин и детей при незаконном пересечении границы с Мексикой

В Министерстве внутренней безопасности США предложили разделить женщин и детей, задержанных в ходе незаконного проникновения на американскую территорию Мексики.

Как сообщает агентство «Reuters», предложение ограничит женщин в попытках мигрировать в США с детьми. Власти смогут удерживать родителей, пока те оспаривают депортацию или ожидают решения по предоставлению убежища.

Дети в таких случаях будут находиться под опекой или передадутся на воспитание родственникам, проживающим в США.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении построить стену на границе с Мексикой, чтобы приостановить поток нелегалов.