В ДНР предложили план восстановления перемирия на Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике подготовили план урегулирования ситуации на Донбассе. Документ прошел ряд согласований, в том числе с ОБСЕ.

Он предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений. В соответствии с документом спецмиссии ОБСЕ предоставляется беспрепятственный доступ, в том числе в места отвода и хранения вооружений.

План запрещает любые наступательные действия и сближение враждующих сторон. Кроме того, в радиусе одного километра от Донецкой фильтровальной станции должна быть создана зона без вооружений и любых военных подразделений.

В ДНР отметили что все эти предложения были направлены украинской стороне, но она их проигнорировала. Замглавы спецмиссии ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить в качестве посредника в переговорах и покинул регион, сообщает ДАН.

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Места: Украина, ДНР
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