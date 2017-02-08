В ДНР предложили план восстановления перемирия на Донбассе
В самопровозглашенной Донецкой народной республике подготовили план урегулирования ситуации на Донбассе. Документ прошел ряд согласований, в том числе с ОБСЕ.
Он предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений. В соответствии с документом спецмиссии ОБСЕ предоставляется беспрепятственный доступ, в том числе в места отвода и хранения вооружений.
План запрещает любые наступательные действия и сближение враждующих сторон. Кроме того, в радиусе одного километра от Донецкой фильтровальной станции должна быть создана зона без вооружений и любых военных подразделений.
В ДНР отметили что все эти предложения были направлены украинской стороне, но она их проигнорировала. Замглавы спецмиссии ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить в качестве посредника в переговорах и покинул регион, сообщает ДАН.
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