В США предложили отказаться от коллегии выборщиков
На рассмотрение сената США поступил законопроект об упразднении коллегии выборщиков и переходе к процедуре прямых выборов президента.
Автором документа является сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер, сообщает телеканал Fox News. Она назвала коллегию выборщиков устаревшей и недемократической системой, которая не отражает современное общество.
По мнению телеканала, шансы на принятие законопроекта минимальны, поскольку большинство в конгрессе составляют республиканцы – сторонники победившего на выборах Дональда Трампа. Однако даже если он будет принят, потребуется его ратификация тремя четвертями штатов в течение семи лет. Только после этого в конституцию США могут быть внесены соответствующие изменения.
Трамп уступил Хиллари Клинтон по количеству голосов избирателей, но опередил ее по числу голосов выборщиков. Впрочем, он уверен, что одержал бы победу и при прямой системе выборов.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии