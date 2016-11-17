В США предложили отказаться от коллегии выборщиков

На рассмотрение сената США поступил законопроект об упразднении коллегии выборщиков и переходе к процедуре прямых выборов президента.

Автором документа является сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер, сообщает телеканал Fox News. Она назвала коллегию выборщиков устаревшей и недемократической системой, которая не отражает современное общество.

По мнению телеканала, шансы на принятие законопроекта минимальны, поскольку большинство в конгрессе составляют республиканцы – сторонники победившего на выборах Дональда Трампа. Однако даже если он будет принят, потребуется его ратификация тремя четвертями штатов в течение семи лет. Только после этого в конституцию США могут быть внесены соответствующие изменения.

Трамп уступил Хиллари Клинтон по количеству голосов избирателей, но опередил ее по числу голосов выборщиков. Впрочем, он уверен, что одержал бы победу и при прямой системе выборов.

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