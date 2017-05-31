В СПЧ предложили отказаться от «клеток» в судах

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов выступил против того, чтобы подсудимых помещали в «клетки» во время судебных заседаний.

По его мнению, запрет нужно ввести на федеральном уровне путем принятия соответствующего закона, сообщает РИА «Новости». В документе должно быть оговорено, что «подсудимый может быть помещен в специальное приспособленное помещение по соображениям безопасности, учитывая тяжесть совершенного им насильственного преступления», пояснил Федотов.

Глава СПЧ также высказался против замены «клеток» на «стаканы» или «аквариумы». Он считает, что достаточно помещать подсудимых за невысокое ограждение.