В МЭР предложили нарастить экспорт нефти на Кубу
Заместитель главы Минэкономразвития России Алексей Груздев предложил правительству увеличить объемы экспорта нефти на Кубу.
По его словам, это будет способствовать как наращиванию товарооборота, так и развитию отношений между двумя странами.
«Лукойл» и «Роснефть», обладающие ресурсами и техническим оснащением для поставок, в настоящее время ведут работу над соответствующими контрактами. Впрочем, цены пока с кубинским руководством не обсуждались. Неизвестно также на сколько могут возрасти объемы экспортируемой на Кубу нефти, передает «Экономика сегодня».
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