РПЦ предложила штрафовать за брань в общественных местах
Русская православная церковь выступила с инициативой введения штрафов за использование нецензурной брани в общественных местах.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, которому принадлежит данная идея, полагает, что это поможет отучить людей от сквернословия. По его мнению, за нецензурные слова «Господь очень строго спросит каждого человека», передает ТВЦ.
Митрополит добавил, что сам он никогда не пользовался матерной лексикой ни при каких обстоятельствах, в том числе и во время службы в армии.
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