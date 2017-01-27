Мэй предложила сделать ставку на «силу» в отношениях с Россией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что новой холодной войны между Западом и Россией можно избежать, но взаимодействовать с Москвой необходимо с «позиции силы».

По мнению британского премьера, в отношениях с РФ следует пользоваться принципом «доверяй, но проверяй», как это в свое время делал президент США Рональд Рейган. «С президентом Владимиром Путиным я бы посоветовала взаимодействовать, но быть настороже», - цитирует Мэй ТАСС.

Она отметила, что в отношениях с Москвой возможности сотрудничества должны преобладать над угрозой конфликта. При этом Мэй добавила, что соседним с РФ странам нужно «давать заверения», чтобы не возникало сомнений в их безопасности.