РПЦ предложила передать иконы храмам из музейных запасников
Русская православная церковь (РПЦ) выступила с предложением передавать иконы из музейных хранилищ в специально оборудованные в храмах помещения.
С такой идеей выступил древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин. Он сказал: «Возможно, что из запасников музеев не только центральных, но и региональных... могли бы передаваться на ответственное хранение в соответствующе оборудованные и достойные для показа этих произведений искусства помещения церкви».
Он подчеркнул, что в таких помещениях должны соблюдаться правила по охране и условия содержания икон. Калинин сообщил, что епархия ведет работу по созданию церковных музеев, пишет Газета.ru.
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