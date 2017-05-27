РПЦ предложила передать иконы храмам из музейных запасников

Русская православная церковь (РПЦ) выступила с предложением передавать иконы из музейных хранилищ в специально оборудованные в храмах помещения.

С такой идеей выступил древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин. Он сказал: «Возможно, что из запасников музеев не только центральных, но и региональных... могли бы передаваться на ответственное хранение в соответствующе оборудованные и достойные для показа этих произведений искусства помещения церкви».

Он подчеркнул, что в таких помещениях должны соблюдаться правила по охране и условия содержания икон. Калинин сообщил, что епархия ведет работу по созданию церковных музеев, пишет Газета.ru.