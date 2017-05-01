Ле Пен предложила альтернативу ЕС

Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен предложила заменить Евросоюз альтернативным объединением стран.

По ее словам, ЕС полностью отклонился от первоначального курс и стал почти тоталитарным. Необходима новая структура, которая позволит странам сотрудничать и при этом не будет противоречить их национальным интересам.

Новому объединению Ле Пен предложила дал название «Европейский альянс свободный и суверенных организаций», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио Europe 1.

Ранее Ле Пен заявила, что Евросоюз «сделал немало нехорошего» Франции и ее народу. В связи с этим она потребовала убрать с задника изображение флага ЕС во время интервью на одном из телеканалов.