Ле Пен предложила альтернативу ЕС
Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен предложила заменить Евросоюз альтернативным объединением стран.
По ее словам, ЕС полностью отклонился от первоначального курс и стал почти тоталитарным. Необходима новая структура, которая позволит странам сотрудничать и при этом не будет противоречить их национальным интересам.
Новому объединению Ле Пен предложила дал название «Европейский альянс свободный и суверенных организаций», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио Europe 1.
Ранее Ле Пен заявила, что Евросоюз «сделал немало нехорошего» Франции и ее народу. В связи с этим она потребовала убрать с задника изображение флага ЕС во время интервью на одном из телеканалов.
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