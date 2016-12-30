МИД предложил выслать из России 35 американских дипломатов

МИД России подготовил симметричный ответ на решение властей США выслать из страны 35 дипломатов РФ в связи с новыми санкциями Вашингтона.

Ведомство внесло на рассмотрение президента России Владимира Путина предложение об объявлении персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в комментарии главы МИД Сергея Лаврова, опубликованном на сайте министерства.

Помимо этого предлагается запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная. Лавров выразил надежду на то, что эти предложения будут рассмотрены оперативно.

Он также подчеркнул, что США ввели новые санкции, не приведя никаких доказательств по своим безосновательным обвинениям в адрес Москвы о якобы имевшем место вмешательстве в ход президентских выборов.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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