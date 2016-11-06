Предложение МВД ФРГ отправлять спасенных мигрантов в Африку подверглось критике

Парламентская оппозиция раскритиковала предложение МВД ФРГ высылать спасенных в Средиземном море беженцев обратно в Африку.

По словам, главы парламентской фракции «Союз-90»/«зеленые» Катрин Геринг-Эккардт, МВД рассматривает беженцев как заразную болезнь, от которой хочется избавиться. Она также заявила, что отрицание права беженцев на справедливое отношение является сомнительным с правовой и политической точек зрения.

Сопредседатель немецкой Левой партии Бернд Риксингер также заявил изданию, что выполнение предложения МВД привело бы к «гуманитарному скандалу».

В конце октября премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что австралийское правительство представит на рассмотрение парламента законопроект, вводящий пожизненный запрет на предоставление гражданства, вида на жительство и въездных виз всем иностранцам, которые пытались нелегально проникнуть в страну из государств Юго-Восточной Азии, сообщает ТАСС.

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