Предложена новая теория возникновения Луны

Американские ученые выдвинули новую теорию того, как Луна появилась на своем месте. По их суждению, она образовалась на завершающем этапе формирования Солнечной системы из материала, сброшенного Землей во время столкновения с другой планетой.

На это указывает сходство состава Земли и ее спутника. После этого Луна отдалилась от голубой планеты и добралась точки «плоскости перехода Лапласа», где солнечная гравитация стала сильнее земной, сообщает «Дни 24».

Затем орбита Луны существенно наклонилась к экватору, а свое место спутник занял, достигнув «перехода Кассини», когда его наклон снизился до пяти градусов. Земля при этом приняла вертикальную позу.